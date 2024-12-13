Экс-министр Милованов снова жалуется на угрозы. С кем он скандалит на этот раз

Он описал, как видит конфликт

Бывший министр экономики Украины, президент Киевской школы экономики (КШЭ) Тимофей Милованов заявил, что ему якобы угрожают руководители вузов. По словам Милованова, причина в его борьбе с плагиатом среди ректоров.

"Ректора набрались смелости угрожать мне. Недавно со мной провели несколько "воспитательных разговоров". Попросили не атаковать систему. Потому что ректора обижаются. И очень вежливо, мягко пообещали проблемы. Или сейчас публично-медийные или регуляторные, когда сменится министр образования на более лояльного к ректорам. Основной упрек — я атакую всю систему, говорю, что она прогнила, что науки и образования в Украине почти не осталось, и нужны радикальные изменения, налоги тратятся, здания деградируют, а научные работники вытесняются Кем? Ректорами и администрацией. Но ректоры сильны и будет "ответочка", — описал Милованов суть конфликта на своей Facebook-странице.

Он добавил, что его "попросили успокоиться с атаками на плагиат ректоров". Однако, по словам бывшего министра, он не согласился и пообещал, что плагиат удастся побороть. Хотя это, добавил Милованов, произойдет не сразу, а "за десятки лет".

Понять, о чем речь может идти, можно из более ранних сообщений Милованова. Например, ранее он писал, что Роман Шеремета (украинский экономист, ученый, ректор-основатель частного вуза Американ Юниверсити Киев (AUK), доктор философии по экономике) "признал, что значительное количество его постов в соцсетях украдено у других людей" (цитата из поста Милованова). Кроме того, 12 ноября экс-министр рассказывал о публикации одного из украинских СМИ о якобы плагиате ректора КПИ Анатолии Мельниченко.

Стоит отметить, что Тимофей Милованов не впервые попадает в скандалы. Недавно экс-министр заявил, что журналистка Янина Соколова якобы угрожала ему из-за отказа в получении гранта. Она отвергла эти обвинения и рассказала, как все было на самом деле.

Еще раньше Милованов предложил проводить мобилизацию путем лотереи или жеребьевки. В сети бурно отреагировали на такое предложение.