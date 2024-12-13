Били не тільки по енергетиці: яка ситуація в регіонах після атаки Росії

"Телеграф" в деталях розповів, що відбувається в Україні після масованого обстрілу РФ

У п'ятницю, 13 грудня, Росія вчергове обстріляла Україну. Основний удар ворожих військ прийшовся не тільки по енергетиці, але й по транспортній мережі та ключових об'єктах по всій країні.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк. Свій допис вона написала в мережі Х.

"Починаючи з 07:00 за київським часом критична інфраструктура України зазнає чергової масованої атаки. Росія здійснила обстріл балістичними ракетами, націлившись на енергетичні системи, транспортні мережі та ключові об’єкти по всій країні", — йдеться в повідомленні.

Івано-Францівська область

Очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що Прикарпаття зазнало наймасованішої атаки за час повномасштабноі війни.

"На світанку ворог застосував ударні безпілотники та крилаті ракети. Під прицілом – об’єкти критичної інфрастурктури. Є влучання! Станом на зараз, на щастя, – без постраждалих. По області працювали наші сили ППО. На місцях подій залучені відповідні служби для подолання наслідків атаки", — пише вона.

Варто зазначити, що під час атаки могла постраждати Бурштинська ТЕС. Вона була одним із найбільших об’єктів генерації у Західній електроенергетичній системі України. Детальніше про це ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфу" за посиланням.

Львівська область

У Львівській області також є влучання по енергетичній інфраструктурі. Очільник ОВА Максим Козицький повідомив, що постраждалих немає.

"Ворог атакував об'єкти енергетики нашої області! На щастя, станом на цю хвилину інформації про постраждалих немає. Однак, через обстріли, будуть зміни в графіках відключень електроенергії", — йдеться в його повідомленні.

Тернопільська область

У Тернопільській області повідомили, що критична інфраструктура працює в штатному режимі. Але за результатами ракетної атаки ворога є негативні наслідки. Жертв немає.

Одеська область

Місцеві пабліки Одеси повідомляють, що по передмістю Одеси Росія випустила 6 крилатих ракет і одну балістичну. Більшу частину збили. Пошкоджено ангар транспортної компанії, без постраждалих.

Як зазначає видання "Думська", приблизно о 08:19 ранку мешканці Одеси заявили, що у деяких районах міста зникли вода та світло.

Пізніше, близько 08:34, одесити повідомили про вибухи.

О 08:51 ДТЕК повідомив, що в Одесі діють графіки відключень світла.

Водночас "Суспільне Одеса" зазначило, що у ДТЕК оновили графік відключення світла в Одесі та області на сьогодні. Таким чином, зміни торкнулися другої та четвертої груп.

Що зі світлом

Окрім цього, в "Укренерго" повідомили про збільшення обсягів відключень світла через наслідки обстрілу. Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що енергетика по всій Україні перебуває під масованим ударом.

РФ завдала масованого удару по теплоелектростанціях ДТЕК, пошкоджено обладнання, повідомили у пресслужбі. Попередньо, постраждалих немає. Енергетики усувають наслідки.

Цього року це вже дванадцята масована атака на українську енергетику і девʼята масована атака на енергетичні підприємства компанії. Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів

Чим били росіяни і де лунали вибухи

Ворогом було застосовано:

крилаті ракети Х-101/55, запущені бортами Ту-95мс з акваторії Каспійського моря;

крилаті ракети 3м14 комплексу "Калібр" запущені флотом з рейду Новоросійська.

балістичні ракети 9м723 ОТРК "Іскандер-М" з Бєлгородської області рф;

авіаційні крилаті керовані ракети Х-59/69;

аеробалістичні надзвукові ракети Х-47м2 комплексу "Киндждал";

БпЛА типів "Шахед-Герань", "Гербера" та імітаційного призначення;

Під атакою перебували Стрий, Бурштин, Одеса, Київська агломерація, Кременчук, Харківщина. Ракетна атака тривала 2 години 39 хвилин — з 07:18 по 09:57. Атака БпЛА тривала 11 годин 4 хвилини — з 17:56 по 05:00.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку Росії. За попередніми звітами, було понад 90 ракет.

"Крилаті ракети, балістика. За попередніми звітами, було 93 ракети. Зокрема, була й щонайменше одна північнокорейська ракета. Вдалося збити 81 ракету, з них 11 крилатих ракет збито завдяки нашим F-16. Також росіяни задіяли в цій атаці майже 200 безпілотників. Один із найбільш масштабних ударів по нашій енергетиці", — йдеться в його повідомленні.

Атака РФ — що відомо

На тлі довгої атаки "Шахедами" РФ масовано запустила по Україні ракети різних типів. Зокрема ворог застосував бомбардувальники Ту-95МС, "Калібри" з Чорного моря, а також балістику. Вибухи лунали у багатьох регіонах України. Основна маса ракет атакувала західні регіони.

Раніше "Телеграф" писав, як кияни переживають масовану атаку РФ