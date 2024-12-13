Світла буде менше. У Дніпрі змінили графіки відключень на 13 грудня

За оновленим графіком ДТЕК наразі знеструмлено три черги

У п'ятницю, 13 грудня, росіяни знову здійснили масовану атаку на енергосистему України. Через це "Укренерго" змушена застосувати стабілізаційні відключення електроенергії.

Зокрема, оновлені графіки відключень для абонентів ДТЕК та ЦЕК міста Дніпро та Дніпропетровської області. Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

За оновленим графіком ДТЕК наразі знеструмлено три черги споживачів із шести запланованих. Енергетики обіцяють оновити графіки після уточнення масштабів руйнувань від ракетної атаки.

Графік відключень на 13 грудня, ДТЕК

Центральна енергетична компанія (ЦЕК) оприлюднила детальний розклад відключень на сьогодні. З 8:00 до 12:00 електропостачання призупинено для споживачів першої, другої та п'ятої черг. Абоненти третьої, четвертої та шостої черг залишаться без світла з 12:00 до 16:00.

Графік відключень на 13 грудня, ЦЕК

Міністр енергетики Герман Галущенко запевнив, що енергетики докладають усіх зусиль для мінімізації наслідків атаки. За його словами, оцінка пошкоджень розпочнеться одразу після нормалізації безпекової ситуації.

Енергетики закликають мешканців області стежити за офіційними повідомленнями про можливі зміни у графіках відключень та дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що з 2025 року у Міненерго планують змінити порядок застосування графіків стабілізаційних відключень світла — Україну поділять на зони. Також повідомили, як і коли запрацюють нові графіки відключення світла.