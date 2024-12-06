До Росії таємно ввезли літак Третього рейху: що він може і як його роздобули

Постачання здійснила компанія з США

На територію РФ в обхід санкцій завезли німецький бомбардувальник Junkers Ju. 87 Stuka часів Другої світової війни. Він використовувався нацистською Німеччиною для бомбардувань наземних цілей та кораблів.

Літак вартістю понад мільйон доларів відреставрувала німецька компанія Flug Werk на замовлення американської фірми з Арізони. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Бомбардувальник зібрали з деталей кількох літаків, знайдених в Австрії. До Росії він потрапив через територію Киргизстану, в обхід міжнародних санкцій, які забороняють ввезення авіаційної техніки та її комплектуючих. Постачання здійснила компанія JG-5 з американського штату Аризона.

Експонат поповнить колекцію музею військової техніки у Верхній Пишмі, що належить Уральській гірничо-металургійній компанії. У світі збереглося лише декілька оригінальних екземплярів цього бомбардувальника.

Що відомо про Junkers Ju. 87 Stuka

Junkers Ju. 87 Stuka – пікіруючий бомбардувальник, який став одним із символів німецького Люфтваффе та тактики бліцкригу. Літак розробили у 1930-х роках та активно використовували протягом усієї Другої світової війни для знищення наземних цілей, кораблів та підтримки сухопутних військ.

Характерною особливістю Ju. 87 були фіксовані шасі в обтічниках та W-подібне крило типу "перевернута чайка". Під час пікірування літак видавав характерний пронизливий звук завдяки сиренам, що викликало панічний страх у військ супротивника. На озброєнні перебувало понад 6 тисяч таких машин.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що через санкції у Росії до кінця 2025 року буде дефіцит танків. Вже зараз РФ зазнала таких втрат у бойовій техніці на полі бою, що не здатна компенсувати їх.