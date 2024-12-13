Ракеты Путина летали по Украине, но напугали пассажирские самолеты в Европе: интересные фото

Российские атаки влияют не только на Украину.

В пятницу, 13 декабря российские войска в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине. Эта атака также имела последствия для движения пассажирских самолетов в воздушном пространстве Европы.

Обычно недалеко от западных границ Украины наблюдается интенсивное воздушное движение. Также немало пассажирских самолетов совершают рейсы в Молдову.

Однако в пятницу во время массированной атаки, когда в воздушном пространстве Украины находились десятки российских ракет, эта ситуация заметно изменилась. Многие самолеты были вынуждены изменить свои обычные маршруты.

Воздушное пространство до атаки

Воздушное пространство до атаки

Как свидетельствуют данные портала Flightradar24, над территорией Молдовы во время атаки на Украину вообще не фиксировались пассажирские самолеты. А над территорией Польши, Словакии и Венгрии самолёты летели на значительном расстоянии от украинской границы.

Воздушное пространство во время атаки

Воздушное пространство во время атаки

Напомним, Россия в очередной раз обстреляла Украину. Основной удар вражеских войск пришелся не только по энергетике, но и по транспортной сети и ключевым объектам по всей стране. Были сбиты 81 из 94 ракет и 80 из 193 вражеских БПЛА. Еще 105 беспилотников – не достигли целей (локационно потеряны).