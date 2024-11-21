Війська РФ просунулися до Курахового і захопили ще один населений пункт — DeepState

У противника є тактичні успіхи

Російським військам вдалося окупувати ще один населений пункт на Донеччині. Таким чином вони продовжують активно наступати одразу на кількох напрямках і намагаються з усіх боків оточити Курахове.

Про це повідомили аналітики DeepState. За їхніми словами, бої на цьому напрямі залишаються одними з найзапекліших.

Відомо, що війська РФ захопили населений пункт Дальнє в Донецькій області, який знаходиться недалеко від Курахового. Ворожі загони зайшли до села і змогли там закріпитись. Вони вже підняли свої триколори над будинками населеного пункту.

"Динаміка боїв за село, на жаль, останніми днями була не на нашу користь… Фіксується перебування ворога у всіх куточках села", — йдеться у повідомленні.

Крім цього, противник посилює тиск на посадки, розташовані на північ і південь від Дальнього. Таким чином вони продовжують рухатися у бік Успенівки та намагаються з усіх боків оточити Курахове.

При цьому в Генштабі ЗСУ розповіли про те, що станом на 16.00 21 листопада 2024 року на Курахівському напрямку ворожа армія здійснила 21 атаку поблизу Берестків, Сонцовки, Зорі, Курахового, Далекого, Катеринівки та Антонівки.

Дев’ять спроб окупантів просунутися вперед уже відбито. Тривають бої. Ворог скинув сім авіабомб на Андріївку.

Нагадаємо, Financial Times, посилаючись на слова командира артилерійського підрозділу, повідомляв, що українські військові нібито готові відступити з Курахового на Донеччині, проте такого наказу "згори" ще не надходило. Сили росіян у цьому районі кілька разів перевершують ЗСУ, окупанти атакують там із трьох сторін.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк розповів, як змінилася тактика росіян у Курській області. Ворог стягує туди дедалі більше військ.