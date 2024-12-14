Україні потрібно добудувати Хмельницьку АЕС, для цього є всі можливості – директор "Енергопроєкту"

Україні потрібно завершити будівництво двох енергоблоків Хмельницької АЕС, які мають доволі високий ступінь готовності. Для цього є всі технічні і людські ресурси.

Про це заявив голова правління Київського науково-дослідного та проєктно-конструкторського інституту "Енергопроєкт" (КІЕП) Юрій Сапожніков в ефірі телемарафону "Єдині Новини".

"Наразі атомна енергетика – це те, що рятує нас протягом цієї ситуації, яка виникла з 2022 року. І, звичайно, добудова цих енергоблоків – це те, що ми могли би зробити. Якщо ми передивимося мапу світу, ми побачимо, що таких довгобудів було досить багато. Якщо ми будемо казати про тих, хто таки добудовував ці енергоблоки, я можу назвати такі країни як Сполучені Штати. Ще нам варто звернутися до такої країни як Словаччина. 2023 року ця країна добудувала енергоблок ВВР-440, В-213. Це ті енергоблоки, аналоги яких у нас працюють на Рівненській АЕС", – зазначив глава проєктно-конструкторського інституту.

На Хмельницькій атомній електростанції будуть встановлені реакторні установки ВВЕР-1000 – це той тип реакторів, який є основним для всіх АЕС України.

"Це тип реакторів так званого третього покоління. Більш того, що ці реактори мають бути вдосконалені за рахунок заходів із підвищення безпеки, які вже реалізовані на наших діючих енергоблоках. Це енергоблок зі значними якісними показниками ядерної і радіаційної безпеки", – зазначив експерт.

Стан будівельних конструкцій на енергоблоках 3 та 4 ХАЕС відповідає всім встановленим вимогам безпеки, наголосив глава "Енергопроєкту".

Як повідомлялося, у квітні 2024 року Кабінет міністрів схвалив рішення про добудову і введення в експлуатацію двох енергоблоків Хмельницької АЕС, які готові на 80% і 25% відповідно.