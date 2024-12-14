Добудова Хмельницької АЕС посилить енергосистему – ЗМІ

ХАЕС могла б стати важливим етапом у боротьбі з дефіцитом електроенергії

Добудова третього та четвертого енергоблоків Хмельницької атомної електростанції стане ключовим кроком у зміцненні енергосистеми України. Завдяки високому рівню готовності об’єктів, цей проєкт має всі шанси бути завершеним у найкоротші строки. Про це йдеться в матеріалі РБК.

Ступінь будівельної готовності ХАЕС-3 вже становить 75%, а ХАЕС-4 – 28%. Крім того, Україна домовилася з Болгарією про постачання готових реакторних установок ВВЕР-1000, що значно пришвидшить процес добудови. Очікується, що реалізація проєкту дозволить додати до енергосистеми додаткові 2,2 ГВт потужності.

Експерти зазначають, що завершення цього проєкту стане важливим етапом у боротьбі з дефіцитом електроенергії, який виник через масовані обстріли критичної інфраструктури з боку Росії. Нові енергоблоки дозволять знизити навантаження на інші джерела генерації, забезпечити стабільне енергопостачання та створити передумови для майбутнього експорту електроенергії до Європи.

За словами президента України Володимира Зеленського, атомна енергетика залишається стратегічним пріоритетом для країни. "Атомна генерація – це наш шанс стати ключовим енергетичним партнером Європи після війни", – заявив глава держави.

Крім того, реалізація цього проєкту матиме суттєвий економічний ефект, оскільки добудова створить нові робочі місця, сприятиме розвитку суміжних галузей промисловості та залученню іноземних інвестицій. Атомна енергетика, яка вже є основним джерелом електроенергії в Україні, дозволить закласти фундамент для стабільного економічного зростання та енергетичної незалежності країни.

Нагадаємо, наступного тижня парламент може розглянути законопроєкт про добудову блоків 3 та 4 Хмельницької АЕС.