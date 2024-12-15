Росіяни застосовують нову тактику в Кураховому: що відбувається в місті (карта)

Курахівський напрямок залишається одним із найскладніших

Російські окупаційні війська нині прагнуть захопити Курахове. Для цього вони не лише продовжують штурми, а й використовують диверсійно-розвідувальні групи.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ. Зазначається, що Курахівський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті, а лише з початку доби там уже було зафіксовано 10 бойових зіткнень.

"У прагненні за будь-яку ціну оволодіти Кураховим противник проводить активні штурмові дії на південно-східній околиці міста. При цьому намагається захопити дорожню розв'язку і квартал багатоквартирної забудови в його південній частині", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з цією метою загарбники намагаються відправляти до міста ДРГ під виглядом цивільного населення. Метою диверсантів зазвичай є захоплення важливих адміністративних та промислових об’єктів у центрі міста.

У Генштабі також попередили, що, крім того, росіяни проводять активну кампанію з дезінформації та подає спотворену інформацію про ситуацію в місті.

Як писав "Телеграф", військова кореспондентка ТСН Юлія Криєнко 13 грудня повідомила, що у Курахового нібито склалася критична ситуація. У районі "Успенівського мішка" ЗСУ, можливо, потрапили до оперативного оточення, проте команди на догляд їм не дають.

У ЗСУ після цього інформацію спростували та показали точну карту того, де відбуваються бої в районі.