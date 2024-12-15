Россияне применяют новую тактику в Курахово: что происходит в городе (карта)

Кураховское направление остается одним из самых сложных

Российские оккупационные войска в настоящее время стремятся захватить Курахово. Для этого они не только продолжают штурмы, но и используют диверсионно-разведывательные группы.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ. Отмечается, что Кураховское направление остается одним из самых горячих на фронте, а лишь с начала суток там уже было зафиксировано 10 боевых столкновений.

"В стремлении любой ценой овладеть Курахово противник проводит активные штурмовые действия на юго-восточной окраине города. При этом пытается захватить дорожную развязку и квартал многоквартирной застройки в его южной части", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для этих целей захватчики пытаются отправлять в город ДРГ под видом гражданского населения. Целью диверсантов обычно является захват важных административных и промышленных объектов в центре города.

В Генштабе также предупредили, что помимо того, россияне проводят активную кампанию по дезинформации и подает искаженную информацию о ситуации в городе.

Как писал "Телеграф", военная корреспондентка ТСН Юлия Криенко 13 декабря сообщила, что у Курахово якобы сложилась критическая ситуация. В районе "Успеновского мешка" ВСУ, возможно, попали в оперативное окружение, однако команды на уход им не дают.

В ВСУ после этого информацию опровергли и показали точную карту того, где происходят бои в районе.