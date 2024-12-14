У ЗСУ чітко показали на карті, де зараз точаться бої під Кураховим

Росіяни не припиняють штурмів

На тлі інформації, що ЗСУ нібито могли потрапити у оточення біля Успенівки на Курахівському напрямку, у ЗСУ розповіли про ситуацію на цій ділянці фронту. Росіяни, в ході виснажливих боїв змогли покращити своє тактичне положення в районі Пушкіного, Піщаного, а також західніше і східніше населеного пункту Шевченко та не лише.

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця") поінформувало у своєму Telegram-каналі, що сталося в районі Курахового за добу 13 грудня. Росіяни намагалися покращити своє тактичне положення в районі Благодатного, західніше Дальнього та в районі Єлізаветівки, проте там окупанти не мали успіху та відійшли.

"Водночас противник проводив штурмові дії в районі південно-західніше Сторожевого, південно-західніше населеного пункту Сухі Яли, південніше Костянтинопільського та південно-західніше населеного пункту Веселий Гай: внаслідок вогневого ураження укріплення на окремих позиціях зазнали руйнувань, що унеможливило їх подальше утримання", — пояснили в ОСУВ "Хортиця", додавши, що зараз підрозділи наших військ проводять заходи з відновлення тактичного положення.

Нагадаємо, про можливе оточення українських військ під Кураховим попередив портал DeepState. За його даними, українські підрозділи опинилися в украй невигідному положенні біля Успенівки. Російські формування намагаються штурмувати село, поступово захоплюючи окремі будівлі та намагаючись розширити контрольовану територію і затиснути ЗСУ в котел.

Як писав "Телеграф", воєнна кореспондентка ТСН Юлія Криєнко 13 грудня повідомила, що біля Курахового склалася критична ситуація. У районі "Успенівського мішка" ЗСУ, можливо, потрапили в оперативне оточення. Проте команди на відхід їм не дають.