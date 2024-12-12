Стала однією з найвідоміших жінок-військових в Україні: де зараз Маруся Звіробій

Жінка захищає Україну від ворога

Маруся Звіробій — військовослужбовиця, волонтерка, громадська діячка, яка отримувала поранення на фронті у 2023 році. Жінка ще у 2014 році організувала полігон, на якому проводили військовий вишкіл бійців Збройних Сил України.

"Телеграф" розкаже більше про діяльність військової, і де вона зараз.

Що відомо про Марусю Звіробій

Жінка народилась на Київщині у 1978 році. Навчалась на журналіста. Була власницею вебстудії, займалася рекламою й навчала інших дизайну. Також жінка розробляла емблему Міністерства енергетики, нагрудний знак "Шахтарська слава" і кілька інших гербів.

Звіробій брала активну участь у Євромайдані, під час якого створила проєкт "Допомога пораненим Майдану". У 2014 році організувала "Марусин полігон", де інструктори з військовою освітою навчали контрактників Збройних Сил України. У тому ж році очолила 11-й батальйон "Правого сектора" на Київщині. Також співпрацювала з бійцями 79 бригади десантно-штурмових військ ЗСУ. Це військове формування навіть називали "Марусині ведмеді".

Фото з фейсбук-сторінки Марусі Звіробій

У 2016 році Звіробій підписала контракт з ЗСУ. Тоді вона стала командиром інструкторської групи "Марусиних ведмедів". Проходила службу на Світлодарській дузі. Певний час входила до бригади швидкого реагування Нацгвардії.

Фото з фейсбук-сторінки Марусі Звіробій

Згодом долучилась до 132-го батальйону десантно-штурмових військ, в якому виконувала завдання на Маріупольському напрямку. У 2019 році військовослужбовиця реалізувала проєкт коротких ротацій в цьому підрозділі. Отримала президентську відзнаку "За гуманітарну участь в антитерористичній операції" та орден "Народний Герой України".

Фото з фейсбук-сторінки Марусі Звіробій

У 2019 році Генпрокуратура зареєструвала кримінальне провадження проти Звіробій та Федини. Причиною стала критика президента Володимира Зеленського, який їздив на лінію розмежування у 2019 році. У помешканні військової проводили обшук. Пізніше ДБР повідомило про підозру Марусі через "погрози" главі держави. Суд наказав жінці здати закордонний паспорт і носити електронний браслет. Тоді Звіробій обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, але його не продовжили.

Фото: 4studio

У 2020 році Звіробій долучилась до партії "Європейська солідарність" і балотувалась до парламенту. Але зняла свою кандидатуру на користь Руслана Кошулинського.

Де зараз Маруся Звіробій

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Звіробій долучилась до лав тероборони на Київщині. Згодом військова повернулась у 132-ї батальйон, де вже раніше служила.

Фото з фейсбук-сторінки Марусі Звіробій

У 2023 році Маруся отримала поранення в ногу, тож певний час проходила реабілітацію. Після цього жінка повернулась на фронт. Невдовзі на війні загинув чоловік Звіробій, розвідник 132-ї батальйону Максим Нікітенко, з яким вони разом захищали Україну від окупантів. Це сталося під час штурму Роботиного у Запорізькій області. Із захисником попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі.

Після втрати чоловіка Звіробій повернулась на фронт. Зокрема, брала участь в одній із операцій на Харківщині.

У 2024 році справу суд закрив кримінальне провадження проти Звіробій та Федини за погрози президенту Зеленському. Також військовослужбовиця ділиться своїми думками щодо війни, суспільно-політичних процесів та висловлюється про чинну владу. Періодично вона показує, як проходить служба на фронті.

Фото з фейсбук-сторінки Марусі Звіробій

Фото з фейсбук-сторінки Марусі Звіробій

Фото з фейсбук-сторінки Марусі Звіробій

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