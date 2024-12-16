Какие работники образования могут оформить отсрочку от мобилизации
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Все зависит от ставки
Во время общей мобилизации мужчины призывного возраста получают повестки и могут быть призваны в ряды Вооруженных сил Украины. Однако некоторые категории граждан имеют право на отсрочку.
В частности, речь идет о работниках образования. Об этом подробнее пишет издание "Украинская правда".
Отсрочка от мобилизации предоставляется:
- научным и научно-педагогическим работникам с научной степенью (кандидат наук, доктор философии, доктор наук), работающих в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, а также в научных учреждениях;
- педагогам учреждений общего среднего образования, профессионально-технического и профессионального высшего образования.
Это право предусмотрено для тех, кто работает по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.
Напоминаем, что для получения отсрочки от мобилизации педагогу нужно предоставить:
- паспорт гражданина Украины;
- идентификационный код;
- военный билет;
- справку с места работы, где указано, что работник работает на полную ставку (или не менее 0,75 ставки);
- характеристику педагогической деятельности;
- диплом об образовании.
Эти документы вместе с заявлением следует подать в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.
Учитывая, что законы о военном состоянии и общей мобилизации принимаются Верховной Радой с периодичностью 90 дней, военнообязанные, имеющие право на отсрочку, обязаны обновлять подтверждающие это право документы с учетом указанной периодичности.
Ранее "Телеграф" писал, как студенту оформить отсрочку от мобилизации через "Резерв+". Процедура займет немного времени.