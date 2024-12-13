Журналіст і засновник проекту "Наші гроші", Україна висловився про удар "Орєшніком"

Друзі! Кажись, "Орєшнік" відміняється, бо рашисти в*****сь.

В середу наші військові ввалили ATACMS по Таганрогу. У відповідь на питання чи в***ть нас за це "Орєшніком" прессекретар Путіна заявив: "Відповідь, природно, буде тоді і так, як буде визнано доцільним. Але вона буде обов’язково".

Це цілком логічно дало привід нам злякатись. Особливо на фоні інформації від наших західних партнерів, що по нам ввалять міжконтинентальною балістикою вже ось-ось. В пятницю на крайняк.

І от приходить пятниця, Путін х****ить по нам ракетами так шо мама не горюй. Щось ми збиваємо, щось пропускаємо, але принаймні не "ужас-ужас". І у цій ситуації Міноборони Путіна випустило заяву, що саме ця атака і стала відповіддю за Таганрог.

Тобто ніяких "Орєшніків". Вже звичний нам обстріл. І це відповідь на те, що ми дістали американськими ATACMS до якихось "інтірєсних вєщєй" на аеродромі Таганрогу.

Шо тут важливе. А те що такий обстріл планується тижнями. Тобто не можна прийняти нашу ракету 11 грудня і вже 13 грудня відповісти. Програмінг, взльотінг, підготовінг. Це тижні.

А це означає, що якщо ти кажеш шо заздалегідь підготований удар і є відповіддю за тільки що отриманий **ук, то це означає:

ти руко***ий м***к, у якого тільки і є сил підтерти салфєткою м****’ю з табла;

у тебе вже нема чим особливо відповідати, тому ми маємо роз***ти всі доступні нам нафтозаводи до яких можемо дотягнутись;

треба зробити це якомога раніше, поки Трамп не уколошкав нас.

Джерело: пост Ніколова в Facebook.