Монополія дистриб'юторів загнала українську фарму у кризу, потрібне негайне втручання влади, - ЗМІ

Українська фармацевтична галузь опинилася у глибокій кризі через монополію двох дистриб’юторів – "БаДМ" і "Оптіма-Фарм, ЛТД". Як пише Telegraf, вони контролюють понад 90% ринку, а відсутність державного регулювання дозволяє їм встановлювати захмарні націнки.

В результаті українці змушені переплачувати за ліки у 2-2,5 раза більше, ніж у Європі, а ситуація потребує негайного втручання Кабміну та Верховної Ради.

"Понад 90% ринку дистрибуції сьогодні контролюється всього двома компаніями – "БаДМ" та "Оптіма-Фарм, ЛТД". Це видається нелогічним хоча би з точки зору того, що дві компанії не здатні вчасно довозити медикаменти до віддалених населених пунктів – і це теж прямий ризик для життя та здоров’я українців", – йдеться у матеріалі.

Відсутність конкуренції дозволяє монополістам підвищувати націнки, які зросли з 4,5% у 2021 році до 12% у 2024-му. У результаті українці платять за ліки більше, ніж жителі країн ЄС, де рівень доходів значно вищий. Також дистриб’ютори тиснуть на виробників ліків, диктуючи їм свої умови.

"У Польщі упаковка відомого знеболювального Німесил коштує 185 гривень. В Україні за таку ж упаковку треба віддати від 400 до 500 грн", – наголошує видання.