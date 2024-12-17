Монополия дистрибьюторов загнала украинскую фарму в кризис, нужно немедленное вмешательство властей, — СМИ

Украинская фармацевтическая отрасль оказалась в глубоком кризисе из-за монополии двух дистрибьюторов – "БаДМ" и "Оптима-Фарм, ЛТД". . Как пишет Telegraf, они контролируют более 90% рынка, а отсутствие государственного регулирования позволяет им устанавливать заоблачные наценки.

В результате украинцы вынуждены переплачивать за лекарства в 2-2,5 раза больше, чем в Европе, а ситуация нуждается в немедленном вмешательстве Кабмина и Верховной Рады.

"Более 90% рынка дистрибуции сегодня контролируется всего двумя компаниями — "БаДМ" и "Оптима-Фарм, ЛТД". Это кажется нелогичным хотя бы с точки зрения того, что две компании не способны вовремя довозить медикаменты в отдаленные населенные пункты — и это тоже прямой риск для жизни и здоровья украинцев", – говорится в материале.

Отсутствие конкуренции позволяет монополистам повышать наценки, выросшие с 4,5% в 2021 году до 12% в 2024-м. В результате украинцы платят за лекарства больше, чем жители стран ЕС, где уровень доходов значительно выше. Также дистрибьюторы давят на производителей лекарства, диктуя им свои условия.

"В Польше упаковка известного обезболивающего нимесила стоит 185 гривен. В Украине за такую же упаковку надо отдать от 400 до 500 грн ", — отмечает издание.