У Криму відключатимуть мобільний інтернет. Як це пояснили

Місцеві жителі вже почали скаржитися на перебої зі зв’язком

У тимчасово окупованому Криму планують вимикати мобільний інтернет. Такі обмеження можуть бути тимчасовими.

Про це пише видання "Крим.Реалії" з посиланням на повідомлення російського Міністерства внутрішньої політики, інформації та зв’язку Криму. Окупаційна влада не називає причин відключень та їх графік. При цьому наголошується, що провайдери фіксованого інтернету продовжать надавати послуги у звичному режимі.

"Для забезпечення безпеки мешканців Криму від сьогодні можливі відключення мобільного інтернету", — заявили у відомстві.

Водночас радник російського голови Криму Олег Крючков повідомив, що відключати мобільний інтернет можуть не тільки вночі. За його словами, це може відбуватися будь-коли.

Варто зазначити, що у понеділок, 16 грудня, місцеві ЗМІ повідомляли про збої в роботі одного з місцевих операторів зв’язку — "Волна Мобайл". Його клієнти скаржилися на перебої у функціонуванні мобільного додатка та припинення доступу до інтернету.

Нагадаємо, 15 грудня за вісім кілометрів від берега біля Керченської протоки затонули два танкери — "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". У момент аварії у морі спостерігався сильний шторм.