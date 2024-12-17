В Крыму будут отключать мобильный интернет. Как это объяснили

Местные жители уже начали жаловаться нп перебои со связью

Во временно оккупированном Крыму планируют отключать мобильный интернет. Такие ограничения могут быть временными.

Об этом пишет издание "Крым.Реалии" со ссылкой на сообщение российского Министерства внутренней политики, информации и связи Крыма. Оккупационная власть не называет причин отключений и их график. При этом отмечается, что провайдеры фиксированного интернета продолжат предоставлять услуги в привычном режиме.

"Для обеспечения безопасности жителей Крыма с сегодняшнего дня возможны отключения мобильного интернета", – заявили в ведомстве.

В то же время советник российского главы Крыма Олег Крючков сообщил, что отключать мобильный интернет могут не только ночью. По его словами, это может происходить в любое время.

Стоит отметить, что в понедельник, 16 декабря, местные СМИ сообщали о сбоях в работе одного из местных операторов связи — "Волна Мобайл". Его клиенты жаловались на перебои в функционировании мобильного приложения и прекращение доступа к интернету.

Напомним, 15 декабря в восьми километрах от берега около Керченского пролива затонули два танкера – "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В момент крушения в море наблюдался сильный шторм.