Бывший глава ОП Андрей Богдан хочет вернуться в политику - источники

Законодательные предложения депутат могла подать неслучайно

Инициатива гендерного балансирования "слуги" Алины Загоруйко привела и к "страшной войне в партийных чатах". Большинство депутатов-слуг выступили против.

Об этом говорится в материале "Телеграфа" под названием "Миссия – остановить Арестовича. Что думают в Раде и ОП об участии мигрантов в предстоящих выборах".

Один из источников издания утверждает, что законодательные предложения его коллега подала неслучайно. Несмотря на членство в президентской фракции СН, Алина Загоруйко входит в команду эксспикера парламента Дмитрия Разумкова. И попала она туда тоже не случайно.

"Зайти туда ей сказал [бывший глава Офиса президента (ОП)] Андрей Богдан . Он сейчас находится за границей (имеет отсрочку от мобилизации из-за наличия 5 детей. – Ред.). Он хочет баллотироваться с новым политическим проектом. Поэтому и началась эта история с отменой ценза оседлости", — рассказывает собеседник "Телеграфа".

Напомним, Конституция отмечает, что в президенты может баллотироваться гражданин, проживающий в Украине в течение десяти последних перед днем выборов лет. А в народные депутаты – последние пять. Согласно этой норме, фактически все украинские беженцы за границей потеряли возможность баллотироваться на выборах. Депутат от "Слуги народа" (СН) Алина Загоруйко предложила свое видение решения проблемы — законопроект № 11300. Он направлен на сбалансирование гендерного представительства в советах всех уровней. То есть на место человека, сложившего свои полномочия депутата, следующим по очередности должен заходить человек того же пола. Но в самом законопроекте не была предложена отдельная норма в отношении женщин. На комитете по вопросам организации государственной власти дошло чуть ли не до скандалов. По мнению других депутатов, эта норм открывала политические возможности для уклонистов и некоторых серьезных политических оппонентов власти.

Напомним, ранее мы писали о том, какими могут быть послевоенные выборы в Украине.