У Шольца офіційно внесли до передвиборчої програми заборону на Taurus для України

СДПН офіційно підтримує позицію Шольца щодо саботажу передачі Україні далекобійних ракет Taurus

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) офіційно внесла до передвиборчої програми канцлера ФРН Олафа Шольца заборону на передачу Україні далекобійних ракет Taurus. Раніше сам Шольц неодноразово висловлювався категорично проти цього, на відміну від його основного опонента, голови ХДС Фрідріха Мерца.

Про це повідомляє Deutsche Welle. Видання посилається на проєкт передвиборчої програми СДПН, яку вдалося отримати низці німецьких видань.

Зазначається, що таким чином, СДПН офіційно підтримує позицію Шольца щодо саботажу передачі Україні далекобійних ракет Taurus, на чому вже довго наполягає Київ та опозиція у Бундестагу. З іншого боку, СДПН задекларувала підтримку розміщення на території Німеччини далекобійних ракет США, що є куди більш вагомим приводом для ескалації та потенційно робить Німеччину однією з головних та важливих цілей ворога у випадку повномасштабної світової війни.

Нагадаємо, що 6 листопада у Німеччині розвалилася правляча коаліція, низка міністрів пішла у відставку. Чинний канцлер Олаф Шольц висунув вотум довіри уряду, очікувано його не отримав та призначив на 23 лютого 2025 року нові парламентські вибори.

Для правлячої партії СДПН реальна ситуація дуже погана. Чинний канцлер Шольц, згідно з опитуваннями, займає лише третю позицію серед усіх можливих кандидатів: першим є міністр оборони Борис Пісторіус, який нещодавно відмовився балотуватися на користь Шольца, а другим – лідер опозиційної політсили ХДС/ХСС Фрідріх Мерц. Саме тому СДПН спробувала змінити кандидата.

Відмова Пісторіуса дає значний шанс на перемогу саме Мерцу, який в іншому випадку не зміг би стати канцлером. Зазначимо, що саме Мерц готовий нарешті передати Україні крилаті ракети Taurus – за умови, що його політична сила виграє вибори, а Шольц, який занадто довго відмовлявся дати ракети, втратить свою посаду.