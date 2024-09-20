Це стало останньою краплею: депутат Камельчук виходить з партії "Слуга народу"

"Телеграф" розповів, чим запамʼятався нардеп

Нардеп Юрій Камельчук виходить із партії "Слуга Народу". Останньою краплею стало перейменування Червонограда, звідки він родом.

Про це він повідомив в Новини.LIVE. Камельчук був незгоден з багатьма рішеннями його політсили, але тепер вирішив остаточно покинути її.

"Комітет проігнорував моє прохання про те, щоб виключити з постанови, яка була проголосована нещодавно, про перейменування назви міста Червонограда і продовжити це обговорення. Голова Верховної Ради проігнорував це прохання … Основне в цьому процесі — це ігнорування голосу громади", — повідомив він.

Крім виходу зі "Слуги Народу" складає з себе повноваження члена Ради Львівської обласної організації:

"Я продовжую працювати у фракції, тому що я мушу працювати в Комітеті енергетики і делегації України до ПАРЄ, але далі політична ідеологія в мене не сходиться з напрямком дій політичної партії "Слуга Народу", — заявив він.

У себе на сторінці у Телеграм Камельчук зробив оптимістичний допис. Текст він підкріпив фотограією.

Перейменування Червонограда

19 вересня Верховна Рада ухвалила рішення про перейменування Червонограда на Шептицький. Цьому передувала рекомендація Національної комісії зі стандартів державної мови. У жовтні 2023 року у Червонограді стартували громадські слухання щодо перейменування міста, де більшість присутніх виступили проти такої ініціативи та проголосували за перейменування Червонограда на Червоноград. На слуханнях навіть лунали антидержавні заяви про нелегітимність Верховної Ради.

Спеціальна робоча група при міській раді затвердила 14 варіантів перейменування Червонограда, які виставили на електронне голосування. В ньому взяли участь лише 2823 мешканців із понад 65-тисячного міста. Найбільшу кількість голосів набрала пропозиція перейменувати місто на Червоноград (35%). На другому місці опинилася назва Кристинопіль (29,5%). Інші варіанти назв, зокрема й Шептицький, набрали менше 100 голосів.

Тоді нардеп Юрій Камельчук наполягав, що рішення Нацкомісії щодо перейменування — не обовʼязок, а рекомендація.

Юрій Камельчук — чим запамʼятався в Україні

44-річний Юрій Камельчук родом із Червонограда. У 2019 році під час виборів пройшов до Верховної Ради IX скликання від партії "Слуга народу". НАБУ звинувачувало нардепа Юрія Камельчука у брехні в декларації, але його виправдав суд.

Глава ВАКС скаржилася на Юрія Камельчука через втручання в роботу суду, також суд зобов’язав нардепа виплатити понад 50 тис. грн за матюки – Камельчук нецензурно обізвав керівника ДП "Львіввугілля".

Нардеп потрапляв у скандал через неправильне паркування. А у 2020 році заявляв про шкідливість вакцинації.

Раніше "Телеграф" писав, що Безуглу вже призначили на нову посаду.