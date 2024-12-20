Рождественский стол-2024: сколько будет стоить приготовление 12 традиционных блюд

Стоимость 12 блюд на Сочельник с прошлого года выросла почти на половину

Традиционный рождественский стол в 2024 году влетит украинцам в копеечку. Стоимость праздничного меню выросла на 41% по сравнению с прошлым годом.

Эксперты Института аграрной экономики проанализировали цены на продукты для 12 традиционных блюд в крупнейших торговых сетях Украины по состоянию на начало декабря.

Самым дорогим блюдом праздничного стола станет жареная рыба – 306,97 гривны. За два килограмма живого карпа придется заплатить 301 гривну, а мука для панировки обойдется почти в 6 гривен.

Для приготовления кутьи понадобится 68,5 гривны на мак, 44,89 гривны на грецкие орехи и 21,73 гривны на изюм. Пшеничная крупа обойдется в 21,30 гривны, мед – 16,90. Итого – 175 гривен.

Компот из сушеных фруктов на два литра воды обойдется в 105,36 гривны. Борщ постный с фасолью объемом в 2 л потребует расходов в 131,94 гривны. Самой дорогой составляющей борща является белая фасоль – 43,53 гривны за 300 граммов.

На приготовление трех видов вареников расходы разнятся. Вареники с картофелем будут стоить 50,06 гривны (стоимость за 1,51 кг продуктов) с капустой – 52,50 гривны (стоимость за 1,48 кг продуктов), а с вишнями – 69,74 гривны (за 810 г продуктов).

Тушеная капуста с грибами обойдется в 109,88 гривны, где самым дорогим ингредиентом станут шампиньоны – 43,88 гривны за 300 граммов.

Салат "Винегрет" потребует расходов в 67,75 гривны. Основную долю стоимости составляют огурцы соленые – 21,40 гривны за 200 граммов.

На праздничном столе традиционно присутствуют соленья: квашеная капуста (75 гривен за 500 граммов) и соленые огурцы (42 гривны за 400 граммов). Свежие овощи тоже прибавят расходов: огурцы и помидоры по 500 граммов будут стоить 70 и 64 гривны соответственно. Итак, вместе выходит 1365 гривен.

Также "Телеграф" писал о том, сколько стоит главное рождественское блюдо кутья на сочельник и Рождество. Ее можно сделать самостоятельно из готовых ингредиентов, а также в магазинах продаются готовые наборы.