Чому в СРСР забороняли реєструвати ім’я Альона: дівчинку могли перейменувати навіть на Ольгу

Батьки не могли назвати дочку Альоною — їм просто відмовляли у РАЦСах

За часів СРСР батьки, які хотіли назвати доньку Альоною, не могли цього зробити. Працівники РАЦСів категорично відмовлялися реєструвати це ім'я, наполягаючи на варіанті "Елена". Траплялися випадки, коли дівчаткам, названим Альонами, у документах писали навіть "Ольга".

Офіційне визнання імені "Альона" відбулося лише у 1980 роках. До того часу його вважали просторічним варіантом імені "Елена". Підставою для відмови слугували офіційні документи – словник Петровського та "Довідник особистих імен народів РСФСР".

Якщо батьки все ж наполягали на реєстрації імені "Альона", від них вимагали письмове пояснення. У документі треба було зазначити, що вони свідомо обирають саме цю форму імені.

Втім, заборони не допомогли. У 90-ті роки ім'я "Альона" набуло такої популярності, що майже зрівнялося за кількістю реєстрацій з "Еленою".

За спостереженнями науковців, популярність імені "Альона" зросла через певну "втому" від імені "Елена". У післявоєнний період "Елена" тривалий час залишалося найпопулярнішим жіночим ім'ям. Поступово "Альона" відокремилася й стала самостійним ім'ям.

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