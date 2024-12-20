Можна навіть без досвіду. Готель у Буковелі пропонує роботу з гарною зарплатою

Крім зарплати є деякі приємні бонуси

Українців запрошують на роботу на гірськолижному курорті Буковель. Зокрема шукають касира, якому готові платити 28 000 — 30 000 гривень.

Оголошення про вакансію розміщено на одному з популярних сайтів пошуку роботи та персоналу. Касира на постійну роботу шукають для закладу харчування.

Роботодавець готовий взяти людину без досвіду. Проте бажано вміти працювати з обігом готівки та знати касову дисципліну та програми розрахунку. В обов'язки буде входити проведення розрахунково-касових операцій та якісне обслуговування гостей на касі.

Графік роботи — 6 робочих 1 вихідний на тиждень (в місяць 25-26 змін). Майбутній співробітник отримає офіційне працевлаштування (податки сплачує роботодавець). Його забезпечать безкоштовним харчуванням та корпоративною формою коштом фірми.

Крім того, передбачено:

компенсацію за оренду житла

корпоративні знижки на послуги курорту

можливості для професійного зростання

цікаві корпоративні заходи та бонуси

навчання 5 днів коштом компанії

Як розповідав "Телеграф", нещодавно у Буковелі відкрилась вакансія перукаря з зарплатою в 70 тисяч гривень. Крім основної винагороди, передбачені додаткові бонуси.