Можна навіть без досвіду. Готель у Буковелі пропонує роботу з гарною зарплатою
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Крім зарплати є деякі приємні бонуси
Українців запрошують на роботу на гірськолижному курорті Буковель. Зокрема шукають касира, якому готові платити 28 000 — 30 000 гривень.
Оголошення про вакансію розміщено на одному з популярних сайтів пошуку роботи та персоналу. Касира на постійну роботу шукають для закладу харчування.
Роботодавець готовий взяти людину без досвіду. Проте бажано вміти працювати з обігом готівки та знати касову дисципліну та програми розрахунку. В обов'язки буде входити проведення розрахунково-касових операцій та якісне обслуговування гостей на касі.
Графік роботи — 6 робочих 1 вихідний на тиждень (в місяць 25-26 змін). Майбутній співробітник отримає офіційне працевлаштування (податки сплачує роботодавець). Його забезпечать безкоштовним харчуванням та корпоративною формою коштом фірми.
Крім того, передбачено:
- компенсацію за оренду житла
- корпоративні знижки на послуги курорту
- можливості для професійного зростання
- цікаві корпоративні заходи та бонуси
- навчання 5 днів коштом компанії
Як розповідав "Телеграф", нещодавно у Буковелі відкрилась вакансія перукаря з зарплатою в 70 тисяч гривень. Крім основної винагороди, передбачені додаткові бонуси.