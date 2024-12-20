Незламні українки: жінки Києва розбурхали мережу своїми реакціями на атаку столиці (відео)

Користувачі у мережі відреагували по-різному

Ранкова атака на Київ 20 грудня сколихнула мережу, адже публікувалось чимало резонансних відео. Так, на одному з них дівчина продовжує вирівнювати волосся під час вибухів, а інша жінка вже після атаки п'є вино у постраждалому будинку.

Відео дівчини Аліни, яка випрямляла волосся під час атаки на столицю, у TikTok набрало майже 1,5 мл переглядів, при цьому дівчина немає великої кількості підписників у мережі.

На відео можна побачити, що дівчина злякалась від серії вибухів, проте продовжила наводити красу. У мережі це обурило користувачів, проте більшість підтримала дівчину, зазначивши, що українських жінок вибухами вже не налякати.

Дехто навіть пояснив, що посмішка Аліни у відео після вибухів — захисна реакція мозку на стрес, що нормально для наших реалій.

Другий вірусним відео з українською незламною жінкою можна вважати ролик, де пані ходить по балкону постраждалого будинку з келихом вина та розмовляє по телефону.

"На балконі з келихом вина. Мешканка будинку, який постраждав від терористичного удару, спокійно спілкується телефоном, попиваючи ігристе. Рівень спокою, до якого я прагну", — пише паблік "Труха Київ".

Цю жіночку у коментарях люди більше підтримали, зауваживши, що після такого стресового ранку навіть вино слабеньке. Дехто додав, що кава та чай точно не допоможуть хоч трохи стабілізувати психіку.

Нагадаємо, що українців розчулило "різдвяне" відео з наслідками атаки РФ на Київ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що через ракетний удар постраждав відомий костел у Києві.