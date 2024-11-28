Золотий батон, позолочений душ і не тільки: що знайшли у Межигір’ї після втечі Януковича (фото)

Віктор Янукович не зміг поспіхом забрати всі цінні речі

Після Революції Гідності, яка розпочалася у 2013 році, колишній президент України Віктор Янукович залишив свою резиденцію "Межигір’я". Разом із ним нашу країну залишила і його коханка Любов Полежай.

"Телеграф" вирішив нагадати, які цікаві речі знайшли активісти, коли зайшли на територію "Межигір’я". Багато предметів експрезиденту, який втік, не вдалося забрати з собою.

Що виявили у "Межигір’ї" після втечі Януковича

Територію резиденції експрезидента після того, як він покинув нашу країну відкрили для відвідувачів. Українці змогли побачити величезний особняк, велику територію та предмети розкоші, якими користувався Віктор Янукович.

Колишня резиденція Януковича

Він мав свій зоопарк, штучні озера з фонтанами, тенісний корт, басейн, музей з раритетними автомобілями, поле для гольфу і навіть ферму. Все це щедро прикрашене красивими мозаїками та мармуровими панно.

Територія Межигір’я прикрашена фонтанами та гарним ландшафтом

У Януковича був свій спортзал, тенісний корт та інше

Автомобільний пакр експрезидента-втікача

Враховуючи, що Янукович збирався поспіхом, він не зміг знищити "чорну" бухгалтерію, яка свідчила про порушення законодавства, розтрати державного майна, підкуп суддів та інше. Чимало документів колеги Януковича намагалися спалити, а коли зрозуміли, що вони не встигають згоріти, їх викинули у воду.

Як виглядає особняк Януковича у Межигір’ї

Хонка Віктора Януковича

Каплиця у Межигір’ї

Колишню резиденцію Януковича прикрашено мозаїками.

Серед дивних речей експрезидента був золотий батон у натуральну величину, який потішив українців та став так званим символом колишньої резиденції Януковича.

У Януковича знайшли золотий батон натуральної величини

Також у нього в особняку знайшли кілограмову золоту монету, на якій зображено Януковича і зроблено напис: "З ювілеєм, Вікторе Федоровичу. Нових вам шахтарських горизонтів". Ще виявлено позолочені гривневі банкноти, зброю, церковні ікони, які мають історичну цінність.

Позолочені банкоти

Золота монета із зображенням Януковича

Золотого унітазу, про який було багато розмов, у Межигір’ї активісти не знайшли. Натомість замість нього у Януковича був золотий душ та позолочені умивальники.

Позолочений душ Віктора Януковича

Золотого унітазу у Янковича у Межигір’ї не знайшли

Кілька років усі охочі могли відвідати резиденцію та на власні очі подивитися, як жив Янукович разом зі своєю коханкою. Але навесні 2024 року парк закрили, це було пов’язано із завершенням процесу передачі арештованого майна в управління державній установі. Наприкінці літа Межигір'я відкрили для відвідувачів у новому форматі.

"Телеграф" писав раніше, як виглядає батьковий будинок Януковича в окупованому Єнакієвому. У ньому пройшло його дитинство та юність.