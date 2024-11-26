Як дві краплі води: що відомо про старшого брата експрезидента Ющенка та як він виглядає

Брат Ющенка активно займався бізнесом і політикою

Віктор Ющенко — третій президент України, який запам'ятався українцям проєвропейськими поглядами. У нього є рідний брат, про якого багато-хто не здогадується.

Хто такий Петро Ющенко та чим він займається — знає "Телеграф"

Що відомо про брата Віктора Ющенка

Чоловік народився у 1946 році на Сумщині. Здобув освіту інженера-електрика у Харківському інституті інженерів комунального господарства. Після закінчення вишу обіймав керівні посади на різних харківських підприємствах і не тільки. Йдеться про фабрику культпобутових виробів, "Кінг мануфактуру "Жовтень", "Аврору".

Також Ющенко активно займався бізнесом, зокрема заснував 11 підприємств: "Перший інвестиційний банк", "Українську поштово-пенсійну страхову компанію", торговий центр "Квадрат — площа Слави".

Фото з мережі

Крім цього, брат четвертого президента створив торгові фірми "Слобода", "Украгропром-інвест", "Сула", "Трипілля", транспортну компанію "Транзит", борошномельний комбінат "Міжріччя", птахофабрику "Алеанд" та швейне підприємство "Барвінок". Певний час Ющенка вважали одним із найвпливовіших бізнесменів на Харківщині.

Згодом Петро, як і його брат, пішов у політику. Став народним депутатом від Блоку Віктора Ющенка "Наша Україна". Входив до Комітету з питань культури і духовності. Чоловік був народним обранцем протягом 4,5,6-го скликання Верховної Ради. Петро займався організаційними та фінансовими питаннями політичної сили свого брата "Наша Україна".

Фото з мережі

Під час роботи в парламенті брат Віктора Ющенка входив до групи з міжпарламентських зв'язків з ОАЕ, Кувейтом, Азербайджаном та Росією. А от у 2012 році Петру не вдалося потрапити до парламенту, бо "Наша Україна" не набрала потрібних 5%.

Де зараз Петро Ющенко

У 2019 році Ющенко захистив докторську дисертацію в педагогічному університеті імені Драгоманова на тему "Києворуська спадщина в історичній пам'яті українського суспільства (XII – початок XXI ст.)". Утім, відгук про академічний плагіат, тож Петра позбавили ступеня доктора наук. Також Петро періодично давав інтерв'ю різним українським медіа.

Фото телеканалу "Рада"

Нещодавно, до 20-ї річниці Помаранчевої революції, відкрили тематичну фотовиставку в Українському домі. Там був Віктор Ющенко з дружиною Катериною, брат Петро, Ірина Геращенко, В'ячеслав Кириленко, Олексій Резніков, Марія Бурмака та інші. Гості виставки одягли оранжеві шарфи та розгорнули прапор з написом "Так!", який був гаслом Помаранчевої революції "Ющенко — так!".

Фото Марії Бурмаки

Зараз Петро Ющенко рідко з'являється на публіці. Тому, як зараз складається його життя, невідомо. Чоловіку зараз 78 років, тож, ймовірно, він перебуває на пенсії.

Нещодавно "Телеграф" розповідав про відомого правозахисника і політика Степана Хмару. Він активно брав участь у різних українських революціях.