Як дві краплі води: що відомо про старшого брата експрезидента Ющенка та як він виглядає
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Брат Ющенка активно займався бізнесом і політикою
Віктор Ющенко — третій президент України, який запам'ятався українцям проєвропейськими поглядами. У нього є рідний брат, про якого багато-хто не здогадується.
Хто такий Петро Ющенко та чим він займається — знає "Телеграф"
Що відомо про брата Віктора Ющенка
Чоловік народився у 1946 році на Сумщині. Здобув освіту інженера-електрика у Харківському інституті інженерів комунального господарства. Після закінчення вишу обіймав керівні посади на різних харківських підприємствах і не тільки. Йдеться про фабрику культпобутових виробів, "Кінг мануфактуру "Жовтень", "Аврору".
Також Ющенко активно займався бізнесом, зокрема заснував 11 підприємств: "Перший інвестиційний банк", "Українську поштово-пенсійну страхову компанію", торговий центр "Квадрат — площа Слави".
Крім цього, брат четвертого президента створив торгові фірми "Слобода", "Украгропром-інвест", "Сула", "Трипілля", транспортну компанію "Транзит", борошномельний комбінат "Міжріччя", птахофабрику "Алеанд" та швейне підприємство "Барвінок". Певний час Ющенка вважали одним із найвпливовіших бізнесменів на Харківщині.
Згодом Петро, як і його брат, пішов у політику. Став народним депутатом від Блоку Віктора Ющенка "Наша Україна". Входив до Комітету з питань культури і духовності. Чоловік був народним обранцем протягом 4,5,6-го скликання Верховної Ради. Петро займався організаційними та фінансовими питаннями політичної сили свого брата "Наша Україна".
Під час роботи в парламенті брат Віктора Ющенка входив до групи з міжпарламентських зв'язків з ОАЕ, Кувейтом, Азербайджаном та Росією. А от у 2012 році Петру не вдалося потрапити до парламенту, бо "Наша Україна" не набрала потрібних 5%.
Де зараз Петро Ющенко
У 2019 році Ющенко захистив докторську дисертацію в педагогічному університеті імені Драгоманова на тему "Києворуська спадщина в історичній пам'яті українського суспільства (XII – початок XXI ст.)". Утім, відгук про академічний плагіат, тож Петра позбавили ступеня доктора наук. Також Петро періодично давав інтерв'ю різним українським медіа.
Нещодавно, до 20-ї річниці Помаранчевої революції, відкрили тематичну фотовиставку в Українському домі. Там був Віктор Ющенко з дружиною Катериною, брат Петро, Ірина Геращенко, В'ячеслав Кириленко, Олексій Резніков, Марія Бурмака та інші. Гості виставки одягли оранжеві шарфи та розгорнули прапор з написом "Так!", який був гаслом Помаранчевої революції "Ющенко — так!".
Зараз Петро Ющенко рідко з'являється на публіці. Тому, як зараз складається його життя, невідомо. Чоловіку зараз 78 років, тож, ймовірно, він перебуває на пенсії.
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