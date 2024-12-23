Мобилизация молодежи: снизят ли в Украине призывной возраст до 18 лет

Европейские и американские партнеры предлагают Украине снизить возраст призыва до 18-20 лет

В Украине не планируют снижать мобилизационный возраст до 18 лет, несмотря на предложения международных партнеров. Президент Владимир Зеленский отмечает приоритетность технологического оснащения армии, а не количества военнослужащих.

Украинское командование делает ставку на качественную подготовку бойцов и современные методы ведения войны с использованием дронов, артиллерии и систем ПВО. Об этом пишут "Факты ICTV".

Европейские и американские партнеры с 2022 года предлагают Украине снизить возраст призыва до 18-20 лет. Однако официальный Киев соблюдает действующие нормы призывного возраста.

По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, наиболее эффективными военнослужащими являются мужчины в возрасте 30-45 лет. Привлечение младших призывников может негативно отразиться на демографической ситуации в стране.

В Верховной Раде отсутствуют законопроекты о снижении мобилизационного возраста, о чем сообщил народный депутат Федор Вениславский. Он также опроверг информацию о возможной принудительной мобилизации женщин.

Украинские командиры подтверждают нехватку личного состава в подразделениях. В то же время они подчеркивают важность должной подготовки мобилизованных военных.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, можно ли получить отсрочку от мобилизации, если есть штраф от ТЦК. По закону это возможно, однако на деле могут возникнуть сложности.