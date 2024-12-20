Хто і за яких умов може затримати чоловіка під час мобілізації

Потрапити у розшук можна не лише за ігнорування повістки

Під час дії воєнного стану та загальної мобілізації представники поліції можуть затримувати військовозобов’язаних за розпорядженням ТЦК та СП. Такі дії правоохоронців можливі, якщо громадянин порушив правила військового обліку.

Детальніше про це розповіли юристи компанії "INSEININ". Вони пояснюють, що згідно з правилами військового обліку, громадяни зобов’язані за викликом районного ТЦК та СП з’явитися для уточнення даних, проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) або мобілізації .

Ігнорування повістки чи порушення правил обліку може кваліфікуватися як ухилення від мобілізації. За це передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. У такому разі поліція може здійснювати адміністративний розшук та доставлення порушників до ТЦК.

Затримання військовозобов’язаних можливе у таких випадках:

зафіксоване порушення правил військового обліку у реєстрі військовозобовʼязаних;

чоловік не має військово-облікового документа;

військовозобовʼязаний не перебуває на обліку або знятий з обліку;

зафіксоване ухилення від виконання військового обовʼязку у вигляді неявки за повісткою;

ігнорування направлення на проходження ВЛК.

Юристи зазначають, що згідно зі статтею 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), затримання може проводитися виключно поліцейськими за наявності обґрунтованих підстав. Самі працівники ТЦК не мають права затримувати громадян.

Нагадуємо, що за порушення правил військового обліку передбачена адміністративна відповідальність. Це карається штрафом у розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень.

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