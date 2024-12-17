Рада підтримала законопроект про швидкий мобільний інтернет в Україні: що він змінює

Мобільний інтернет стане швидше у селах та за містом

Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про швидкий інтернет в Україні. Завдяки йому оператори будуть зобов’язані підтримувати встановлену мінімальну швидкість інтернету навіть за межами великих міст.

Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров. За його словами, мобільний інтернет має бути швидким і у великих містах, і у селах, і на дорогах між містами.

"Парламент у першому читанні ухвалив законопроєкт № 12094. Дуже важливий для якості звʼязку. Тепер визначатиметься мінімальна швидкість, щоб ви могли завантажити відео в месенджері, коли перебуваєте в дорозі, або вийти на кол з колегами. Оператори будуть зобовʼязані дотримуватися цих стандартів", — Зазначає він.

Що змінює законопроєкт 12094

Українці зможуть перевіряти якість мобільного інтернету за допомогою спеціального тесту на швидкість на смартфонах. Інформація передаватиметься регулятору сфери — НКЕК, щоб він реагував на проблемні ситуації.

Нацроумінг працюватиме й після завершення воєнного стану в кризових ситуаціях.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні запустили єдину картку для всіх державних виплат.