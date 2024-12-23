Не боится ПВО? Над линией фронта заметили российский пассажирский самолет (карта)

Такие случаи происходят не впервые

Над Украиной в очередной раз заметили загадочный гражданский самолет. Это произошло в субботу, 21 декабря.

Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24. Около 16:05 UTC (19:05 по Киеву) над территорией Украины был зафиксирован самолет Boeing 737-8EH российской компании UTair.

Самолет с бортовым номером RA-73698 следовал из Сочи в Москву. Однако его маршрут проходил через Украину, над которой небо закрыто.

На карте полетов зафиксировано, как самолет долетел до Купянска Харьковской области, рядом с которым проходит линия фронта. Однако впоследствии он появился уже над территорией РФ. Затем борт успешно приземлился в московском аэропорту "Внуково".

Стоит напомнить, что такие странные полеты над Украиной мониторинговые сайты фиксируют довольно часто. Вероятно, они связаны со сбоями в работе навигационной системы или самого сервиса по отслеживанию авиадвижения. Некоторые эксперты связывали такие аномалии с работой российских систем РЭБ.

Напомним, ранее мы писали о том, что в июле над всей территорией Украины пролетел британский самолет Военно-воздушных сил. Он кружил над страной около семи часов.