Рождественская звезда 2024: когда она засияет на Сочельник в Украине

Увидеть ее удастся после захода Солнца

Рождественская звезда – один из ключевых символов празднования Рождества, извещающий о начале праздничного ужина. С появлением первой звезды украинские семьи традиционно садятся за стол, чтобы вместе разделить радость в этот особый вечер.

В этом году, 24 декабря 2024, рождественской звездой станет планета Венера. Когда засияет первая звезда, пишет Universe Space Tech.

Ее яркий свет можно будет увидеть невооруженным глазом сразу после захода Солнца.

Венера появится на небе на востоке Украины, в частности, в Луганской области, в 15:31. В центральных регионах, таких как Киевщина, первую звезду можно будет наблюдать около 16:00. А позднее она засияет над западными регионами, в частности, на Закарпатье, в 16:39.

Точное время для городов Украины:

Киев – 15:58;

Харьков – в 15:37;

Днепр – в 15:48;

Одесса – 16:14;

Чернигов — 15:49;

Львов – 16:26;

Винница – 16:11;

Николаев – 16:07;

Ивано-Франковск – 16:28;

Ужгород – 16:39.

Значение Вифлеемской звезды для христиан

Вифлеемская звезда – это символ, занимающий важное место в христианской традиции, связанный с рождением Иисуса Христа. Она упоминается в Евангелии от Матфея, где три мудреца (короли или волхвы), пришедшие с Востока, следовали за ней в город Вифлеем, чтобы поклониться новорожденному Спасителю.

Появившаяся на небе звезда была не только естественным астрономическим явлением, но и символом Божьего провидения, которое указывало на приход Мессии. Для мудрецов она стала указателем на место рождения Иисуса, и их поклонение новорожденному Христу отражает важную тему христианской веры – принятие света Божия в своей жизни.

В христианских традициях Вифлеемская звезда ассоциируется с Рождеством Христовым, ведь она является символом Божьего мира, приносящего радость и покой в сердце каждого верующего.

Рождественская звезда — один из основных символов празднований. Она часто размещается на верхушке елки и занимает центральное место в обрядах колядников. Во время рождественских праздников в Украине колядники традиционно носят большую восьмиугольную звезду, символизирующую рождение Спасителя.

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