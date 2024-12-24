За гру S.T.A.L.K.E.R 2 компанія GSC Game World отримала відзнаку від МЗС

Відзнаку отримали за внесок у глобальну популяризацію України

У понеділок, 23 грудня, пройшло урочисте вручення премії "Почесний амбасадор України 2024" від Міністерства закордонних справ України. Компанія-розробник гри S.T.A.L.K.E.R 2, GSC Game World Максима Кріппи, отримала відзнаку почесного амбасадора України у сфері цифрової дипломатії.

Про це повідомляється у пресрелізі події.

Зазначається, що S.T.A.L.K.E.R. 2 отримав відзнаку за внесок у глобальну популяризацію України. Річ у тім, що гра стала не тільки символом незламності українського народу, адже створювалася під час повномасштабного вторгнення, але й культурним надбанням. У грі є багато цифровізованих елементів української архітектури, написів із національними мотивами, книг. До того ж вона озвучена українською мовою у супроводі народних і сучасних українських пісень.

"Дякую за таку велику честь та визнання. Пишаюся бути частиною команди GSC Game World. Вдячний ЗСУ за можливість творити та працювати на користь нашої Батьківщини", — висловив свою вдячність власник компанії Максим Кріппа.

Нагадаємо, що 20 листопада GSC Game World презентувала другу версію відео гри S.T.A.L.K.E.R., сюжет якої відбувається у фантазійному постапокаліптичному світі у Чорнобильській зоні. Гру з захватом сприйняли по всьому світу: за перші 36 годин було продано понад 1 мільйон копій, а користувачі Twitch провели більш як 20 млн годин за переглядом стрімів гри.