За игру S.T.A.L.K.E.R 2 компания GSC Game World получила награду от МИД

Награду получили за вклад в глобальную популяризацию Украины

В понедельник, 23 декабря, прошло торжественное вручение премии "Почетный амбассадор Украины 2024" от Министерства иностранных дел Украины. Компания-разработчик игры S.T.A.L.K.E.R 2, GSC Game World Максима Криппы, получила награду почетного посла Украины в сфере цифровой дипломатии.

Об этом сообщается в пресс-релизе события.

Отмечается, что STALKER 2 получил награду за вклад в глобальную популяризацию Украины. Дело в том, что игра стала не только символом несокрушимости украинского народа, ведь создавалась во время полномасштабного вторжения, но и культурным достоянием. В игре есть много цифровых элементов украинской архитектуры, надписей с национальными мотивами, книг. Более того она озвучена на украинском языке в сопровождении народных и современных украинских песен.

"Спасибо за столь большую честь и признание. Горжусь быть частью команды GSC Game World. Благодарен ВСУ за возможность творить и работать в пользу нашей Родины", — выразил свою благодарность владелец компании Максим Криппа.

Напомним, что 20 ноября GSC Game World презентовала вторую версию видео игры STALKER, сюжет которой проходит в фантазийном постапокалиптическом мире в Чернобыльской зоне. Игру с восторгом восприняли по всему миру: за первые 36 часов было продано более 1 миллиона копий, а пользователи Twitch провели более 20 млн часов по просмотру стримов игры.