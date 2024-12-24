Подкастер-мільйонник запропонував Зеленському провести інтерв’ю російською мовою: що про нього відомо

Зустріч попередньо має відбутися у січні

Популярний американський подкастер Лекс Фрідман запропонував президентові України Володимиру Зеленському провести інтерв’ю російською мовою. За його словами, він поки не вивчив українську, щоб на ній вести бесіди.

Про це він написав у своєму профілі в X. Варто зазначити, що провести спільний подкаст із Зеленським він домовився ще у листопаді, проте його деталі поки що невідомі. Фрідман лише обмовився, що розмова триватиме близько трьох годин і відбудеться десь у січні в Україні.

"Українська мова все більше стає символом боротьби українського народу за свободу і незалежність. На жаль, це мова, якою я поки не говорю, але я її вивчаю. Я вмію побіжно говорити російською, як і президент Зеленський, і як більша частина українців. Розмова мовою, якою ми обоє володіємо, приведе до найглибшої, найдинамічнішої та найпотужнішої розмови. Ми, звичайно, перекладемо та озвучимо його українською та англійською", — написав він.

Фрідман повідомив також, що його батьки народилися в Україні, але сам він народився в Таджикистані, а пізніше мешкав у Києві, Москві і тепер є громадянином США. Крім того, він запевнив, що не є "прислужником" Зеленського чи Володимира Путіна і точно не працює на Волдеморта чи Гендальфа.

Лекс (Олексій) Фрідман є відомим американським подкастером, вченим та дослідником у галузі штучного інтелекту. Працював у Массачусетському технологічному інституті, де займався питаннями машинного навчання, взаємодії людини з машиною та етики ШІ.

Найбільшу популярність він отримав через свій подкаст з лідерами думок, науковцями та іншими відомими особистостями. Серед них були президент США Дональд Трамп, репер Каньє Вест, мільярдер Ілон Маск, засновник Facebook Марк Цукерберг та багато інших.

Фрідман часто висловлювався проти війни, але привселюдно не підтримував ні Україну, ні Росію. На його канал у YouTube підписано майже 4,5 мільйона людей

Як повідомлялося раніше, майбутній спецпредставник США по Україні Кіт Келлог заявив, що Україна та Росія нібито готові до проведення діалогу щодо завершення війни.