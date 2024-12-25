На Різдво без тепла та світла залишився Калуш: яка там ситуація зараз

Без живлення залишаються очисні споруди

У середу, 25 грудня, місто Калуш Івано-Франківської області залишилось без тепла і води. Регіон знаходився під обстрілом під час масованої атаки РФ по Україні.

Про це повідомляє на Facebook мер міста Андрій Найда. За його словами, є величезні проблеми зі світлом.

"Нещодавно закінчилась тривога. На щастя, відносно, в нашій громаді більш-менш спокійно. Але є величезні перебої з енергоживленням, нещодавно не було живлення по цілій громаді", — розповів він.

За словами мера, через це були вимушені переходити на генератори, особливо це стосувалось закладів охорони здоров'я, лікарень.

"Наразі без живлення залишаються очисні споруди, підживлючий насос. Поки не будуть запущені очисні споруди, ми не можемо запускати воду. Сподіваюсь, що скоро цю ситуацію врегулюють. І тоді зможемо запустити і тепло", — додав Найда.

Ракетний обстріл 25 грудня — що відомо

В ніч на 25 грудня російські війська масовано атакували Україну дронами та різного типу ракетами. Росія підняла у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Вони злітали з аеродрому "Оленья". В Україні одразу повідомили про тривогу через ракетну небезпеку.

Крім того, енергетики ввели графіки відключення світла для Києва та низки областей України через масовану атаку РФ. Адже, як раніше повідомляв "Телеграф", що масований удар прийшовся по теплоелектростанціях ДТЕК. Серйозно пошкоджено обладнання.