На Рождество без тепла и света остался Калуш: какая там ситуация сейчас

Без снабжения остаются очистные сооружения

В среду, 25 декабря, город Калуш Ивано-Франковской области остался без тепла и воды. Регион находился под обстрелом во время массированной атаки РФ по Украине.

Об этом сообщает на Facebook мэр города Андрей Найда. По его словам, есть огромные проблемы со светом.

"Недавно закончилась тревога. К счастью, относительно, в нашем обществе более-менее спокойно. Но есть огромные перебои с энергопитанием, недавно не было питания по всей общине", — рассказал он.

По словам мэра, из-за этого были вынуждены переходить на генераторы, особенно это касалось заведений здравоохранения, больниц.

"Пока без снабжения остаются очистные сооружения, подпиточный насос. Пока не будут запущены очистные сооружения, мы не можем запускать воду. Надеюсь, что скоро эту ситуацию урегулируют. И тогда сможем запустить и тепло", — добавил Найда.

Ракетный обстрел 25 декабря — что известно

В ночь на 25 декабря российские войска массированно атаковали Украину дронами и разного типа ракетами. Россия подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Они взлетали с аэродрома "Оленья". В Украине сразу сообщили о тревоге из-за ракетной опасности.

Кроме того, энергетики ввели графики отключения света для Киева и ряда областей Украины из-за массированной атаки РФ. Ведь, как ранее сообщал "Телеграф", массированный удар пришелся по теплоэлектростанциям ДТЭК . Серьезно повреждено оборудование.