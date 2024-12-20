З житлом та харчуванням: українцям пропонують роботу на гірськолижному курорті

Автор оголошення підкреслив, що це робота на повний робочий день

Українцям пропонують роботу на гірськолижному курорті Драгобрат, що у Рахівському районі Закарпатської області. До кандидата є одна вимога.

Відповідну вакансію було розміщено на популярному українському сайті оголошень. Роботодавець зазначив, що заробітна плата становитиме 27-36 тисяч гривень на місяць.

Виконувати необхідно обов’язки адміністратора в готельно-ресторанному комплексі. Автор оголошення наголосив, що це робота на повний робочий день.

Працівнику буде забезпечено проживання та харчування. Однак у вимогах зазначено, що кандидат має мати досвід роботи від року до трьох.

Довідка: Драгобрат – найвищий гірськолижний курорт в Українських Карпатах, що знаходиться у гірському масиві Свидовець на території Закарпатської області, розташований на абсолютних висотах 1300-1700 м над рівнем моря.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українців запрошують на роботу у гірськолижному курорті Буковель. Роботодавці готові розглянути кандидата без досвіду. До обов’язків входитиме проведення розрахунково-касових операцій та якісне обслуговування гостей у касі.