"Членовозы", канцелярка и сувениры: куда еще транжирит бюджетные средства мэрия Мариуполя

Власти оккупированного города умудрились вскочить в ряд скандалов вокруг закупок

Возглавляемый Вадимом Бойченко исполком Мариупольского горсовета регулярно попадает в скандалы с бюджетными закупками. Какие совершенно необязательные товары и услуги покупали власти оккупированного россиянами города?

Сайт "Телеграф" обратил внимание на десяток интересных кейсов.

Больше об этом читайте в публикации: "Блокноты точно необходимы? Как мэрия оккупированного Мариуполя получает и тратит средства".

Под "занавес" 2024 года стало известно о планах коммунального коммерческого предприятия "м.ЄХАБ" приобрести 14 тыс. брендированных керамических чашек общей стоимостью 959 тыс. гривен. После огласки тендер, который выиграло львовское ООО "Ромус-Полиграф", был отменен.

Оказалось, что в течение года "м.ЄХАБ" провел на сайте Prozorro 21 тендер на общую сумму в 4 млн гривен. Чиновники решили, что уместно спустить эти деньги на ручки и блокноты, в ноябре на их приобретение потратили 410 тыс. гривен.

Еще 354 тыс. гривен стоило изготовление 80 витражей на подставке (копий фрагментов декоративных композиций из стекла, украшавших здания Мариуполя или городских памятников) и подарочной упаковки, т.е. стоимостью 4 425 грн/штука. И хотя в описании закупки указано, что она проведена для реализации мероприятий центров по поддержке ВПЛ, вряд ли эти стеклянные излишества предусмотрены для рядовых посетителей.

Еще на 559,5 тыс. гривен были приобретены дизайнерские открытки, фотопостеры, информационные плакаты и т.д.

Не забывает исполком Мариупольского горсовета и о собственном комфорте и безопасности. Например, в начале декабря чиновники заказали новые комплекты шин (5 зимних и 7 летних) у фирмы, предложившей более высокую цену – 217,6 тыс. гривен, чем конкуренты.

Власти Мариуполя переплатили, ведь в договоре цена шины Roadstone Winguard Ice SUV 285/60 R18 116Q составляет 8 121,25 грн, а в сети можно найти предложения дешевле почти на 1,5 тыс. гривен в единицу.

Не экономили власти и на аренде авто, предусмотрев на это 99 тыс. гривен в год. В договоре указаны два Toyota Land Cruiser 200 (по шесть месяцев каждый) – представительские "членовозы", за которые владельцам из бюджета платят 8,3 тыс. гривен в месяц. Однако на рынке доступны предложения дешевле примерно на 1 тыс. гривен/месяц.

Также в исполкоме не экономили на приобретении мебели, в том числе 17 "кресел руководителя" стоили 97,2 тыс. гривен или 5 718 грн.

Впрочем, исполком Мариупольского горсовета демонстрирует, что есть и другое вполне понятное и уместное использование средств. Например, на полмиллиона гривен, на которые купили канцелярки и сувениры, можно приобрести портативные зарядные станции для военных, а еще на 1 млн 84 тыс. грн. грн — наушники для защитников и т.д.

Напомним, "Телеграф" писал, сколько платят мэру Мариуполя и его замам и опубликовал документ.