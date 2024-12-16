Не проштовхнутися: відпочиваючих у Буковелі стає дедалі більше (фото)

На популярний курорт продовжує прибувати багато відвідувачів

Популярний курорт Буковель на Івано-Франківщині навіть в умовах повномасштабної війни Росії проти України продовжує приймати велику кількість туристів.

У мережі з’явилися фото та відео, на яких видно, як біля витягів можна зустріти скупчення людей. Кадри публікує Telegram-канал "Захід Головне".

"У Буковелі просто шалені черги", — йдеться в описі до відео.

У той же час, користувач Tik-Tok lubenec_life публікує відео того, скільки людей знаходяться на гірськолижних трасах.

Як відомо, лижний сезон у Буковелі стартував 12 грудня, що одразу ж залучило велику кількість відпочиваючих.

Ще у мережі з’явилися фото черг з авто на гірськолижний курорт, а також черг на гірськолижну трасу.

Нагадаємо, що вартість перебування в Буковелі найвища у новорічні свята. Наприклад, проживання двох дорослих у Bukovel Hotel з 29 грудня по 5 січня коштуватиме щонайменше 49 567 гривень. Багато залежить від класу номера.

В інших місцях у цей період ціни на житло стартують із 20 тисяч гривень.

Раніше "Телеграф" писав, що на українському гірськолижному курорті Буковель уже готуються приймати туристів, котрі вирішили провести тут новорічні свята. Однак такий відпочинок буде по кишені не кожному.