Готуйтеся розщедритися. Скільки коштує відпочинок у санаторіях під Києвом на Новий рік

Відпочинок у санаторіях під Києвом буде недешевим

Цього року зимовий відпочинок на популярних курортах у Карпатах для багатьох українців буде не по кишені. Тим часом відпочинок у популярних санаторіях Київської області теж може бути недешевим.

Про те, скільки коштує відпочинок у санаторіях поблизу столиці, повідомляє портал "Санаторії України". Йдеться про три санаторії — Ворзель, Кончу-Заспу та Пущу-Водицю.

У вартість перебування у всіх трьох санаторіях входять харчування, підбір процедур, консультації лікарів, стоянка автомобілів, Wi-Fi тощо.

Ворзель

Вартість відпочинку в Ворзелі — від 840 до 1680 гривень (залежно від корпусу та класу номерів). Час заїзду — з 00:00, а виїзду — до 08:00. органів.

Конча-Заспа

Вартість перебування у санаторії "Жовтень" у Кончі-Заспі — від 891 до 1650 гривень. Даний санаторій приймає людей похилого віку і вагітних, протягом усього року.

Пуща-Водиця

Вартість перебування у санаторії Пущі-Водиці – від 891 гривень. Проживання у номері класу "Люкс" (2 кімнати) — 1221 гривень. Час заїзду – з 14:00, а виїзду – до 08:00.

Медико-реабілітаційний заклад розташований за 20 км від центру Києва і існує понад 70 років.

Раніше "Телеграф" писав, що на українському гірськолижному курорті Буковель уже готуються приймати туристів, котрі вирішили провести тут новорічні свята. Однак такий відпочинок буде по кишені не кожному.