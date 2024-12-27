Кабмин разрешил бронирование еще одной категории украинцев

Правительство внесло изменения в соответствующее постановление

Кабинет министров Украины разрешил бронировать от мобилизации священнослужителей, а религиозные организации внесены теперь в список критически важных.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте украинского правительства. Бронированию будут подлежать все военнообязанные священнослужители по перечню должностей, который был утвержден Государственной службой по этнополитике и свободе совести.

Также священнослужителей прировняли к конечным бенефициарным собственникам критически важных предприятий, членам наблюдательных советов и работников зарубежных дипломатических учреждений.

Тем же постановлением Кабинета министров Украины, к критически важным будут относиться религиозные организации, которые существуют согласно перечню и критериям, утвержденным Государственной службой по этнополитике и свободе совести. Их прировняли к представителям донорских учреждений и исполнителей проектов международной технической помощи.

В то же время требование о "белой" зарплате в 20 тысяч гривен для бронирования не будет распространяться на юридических лиц – религиозные организации.

Ранее "Телеграф" писал о том, какие работники не подлежат бронированию от мобилизации.