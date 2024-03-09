Залужного визнали непридатним до служби в ЗСУ перед призначенням послом — джерела ЗМІ

Поки що невідомо, чи підписав рапорт Залужного голова Міноборони Рустем Умеров

Колишній головком ЗСУ Валерій Залужний, якого можуть призначити послом України у Великій Британії, пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК). Відбулося це ще взимку після його відставки, повідомляють джерела "Телеграфа".

Водночас за даними "Дзеркала тижня", колишнього головкома за її підсумками було визнано непридатним, а незабаром він написав рапорт на звільнення з військової служби. Після відставки Залужного вивели у розпорядження міністра оборони, але ні Рустем Умєров, ні сам Володимир Зеленський не змогли запропонувати йому "значну військову посаду", яка б відповідала його бойовому досвіду та рівню підготовки.

Саме через це, як стверджують джерела, колишній головком ЗСУ і вирішив звільнитися з військової служби, щоб знайти себе в чомусь іншому. Але поки що невідомо, чи підписав голова Міноборони рапорт на звільнення після того, як Зеленський оголосив про намір призначити Залужного послом до Британії.

Затримка з ухваленням рішення викликана тим, що було ухвалено закон із новим переліком військових звань, проте відповідних змін нормативної бази не відбулося. Тому було незрозуміло, хто саме юридично має звільняти генерала — міністр оборони чи президент своїм указом.

Також, згідно із законами України, через два місяці перебування у розпорядженні міністра оборони військовослужбовцю припиняють платити зарплату та інші виплати, крім окладу за військовим званням. Для генерала Залужного, враховуючи його найвище військове звання, ця сума становить 1762 гривні на місяць.

За інформацією "Української правди", разом із Залужним зі служби звільнили генерал-лейтенанта Сергія Шапталу — колишнього начальника Генштабу ЗСУ. Як повідомили джерела у Міноборони, причина звільнення стан здоров'я. Обидва генерали отримали від ВЛК висновок про непридатність до військової служби з вилученням із військового обліку.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Валерій Залужний може стати кращим, ніж інші дипломати. Політолог пояснив, чому і назвав це ймовірне рішення цілком позитивним кроком.