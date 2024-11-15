У Порошенка відповіли, чи хочуть бачити Залужного у своїй команді

Все залежить від його особистих амбіцій та бажань

Колишній головнокомандувач Збройних сил України, а нині посол у Великій Британії Валерій Залужний зміг би сформувати власну політичну команду та рухатися у бік української політики. Для цього необхідне лише його бажання.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла народний депутат від "Європейської солідарності" Вікторія Сюмар. За її словами, у Залужного все може вдало скластися, якщо він захоче будувати політичну кар’єру в нашій країні.

"Я думаю, що при тому рівні довіри, який сьогодні має Валерій Залужний, він здатен сформувати власну політичну команду і цілком рухатися в бік української політики, якщо на те буде його воля", — зазначила Сюмар.

За її словами, Валерій Залужний завжди мав високий авторитет в армії та був генералом, якому довіряли його підлеглі.

"Залужний мав надзвичайно високий авторитет в армії. Нам військові казали, що це той генерал, якому ми довіряємо", — підкреслила нардеп Сюмар.

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Валерій Залужний — що відомо

Залужний був Головнокомандувачем Збройних Сил України з 27 липня 2021 року по 8 лютого 2024 року. Під час його керівництва на посаді ЗСУ брали активну участь у війні та успішно відбивали атаки російських військ.

Він має звання генерала і є Героєм України. А також увійшов до списку 100 найвпливовіших людей у 2022 році за версією журналу Time.

8 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив про рішення звільнити з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Натомість новим головнокомандувачем був призначений Олександр Сирський.

Слід зазначити, що чутки про відставку Залужного з’явилися наприкінці січня 2024 року. Хоча і раніше в мережі писали про можливе звільнення Залужного.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що з травня 2024 року він обіймає посаду Надзвичайного та Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії.