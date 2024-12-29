Будет ли в Украине снег 30 декабря: прогноз погоды на понедельник

Укргидрометцентр озвучил прогноз погоды по всей Украине в понедельник, 30 декабря

В начале 2025 года в Украину придет аномально холодная погода. Однако в предпоследний день 2024 года существенных осадков не предвидится.

О том, каким будет прогноз погоды в Украине 30 декабря, рассказывает "Укргидрометцентр". По всей Украине будет облачная погода.

Запад

Во Львовской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской, Закарпатской, Тернопольской, Хмельницкой областях ночью температура воздуха составит -1…+1 градусов. Днем температура воздуха будет такой:

в Хмельницкой, Тернопольской и Львовской областях — +2…+4 градусов;

в Закарпатской, Волынской и Ровенской областях — +1…+3 градусов;

в Ивано-Франковской и Черновицкой областях — +3…+5 градусов.

Центр

В Киевской, Черкасской и Кировоградской областях днем будет +2…+4 градусов. Ночью в Киеве и области будет от нуля до +2 градусов, в Черкасской и Кировоградской области — от -1 до +1 градусов. Похожая погода ночью будет в Житомирской, Полтавской и Винницкой областях.

Юг

На юге Украины температура воздуха ночью будет колебаться от нуля до +1 градусов, а днем — от +1 до +5 градусов. Теплее всего будет днем в Одесской области: там столбик термометра покажет +3…+5 градусов.

Север

Ночью температура воздуха покажет -1…+1 градусов, днем в Харьковской и Сумской областях будет +1…+3 градусов, тогда как в Черниговской — +2…+4 градусов.

Восток

Днем температура воздуха в Донецкой и Луганской областях будет 0…+2 градусов, а ночью — 0…-2 градусов и -1…-3 градусов в Донецкой и Луганской областях соответственно. В Днепропетровской области ночью будет -1…+1 градусов, а днем — +1…+3 градусов.

Напомним, ранее Игорь Кибальчич в комментарии Телеграфу говорил, что перед Новым годом ожидается значительное снижение температуры воздуха.