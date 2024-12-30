Первые реестры возобновили работу после масштабной атаки РФ
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Все нотариальные действия, которые были совершены в отсутствие доступа к реестрам, будут внесены в течение пяти рабочих дней
На одиннадцатый день после самой большой хакерской атаки россиян в Украине снова заработали первые три реестра. В настоящее время идет работа над открытием других реестров.
Об этом сообщает Министерство юстиции Украины. Так, по состоянию на утро 30 декабря работу возобновили три ключевых нотариальных реестра:
- Единый реестр доверенностей
- Наследственный реестр
- Единый реестр специальных бланков нотариальных документов.
"Отныне нотариусы могут полноценно осуществлять регистрацию доверенностей, завещаний и наследственных дел, а также проводить проверку специальных бланков", – говорится в сообщении.
Отмечается, что все нотариальные действия, которые были совершены в отсутствие доступа к реестрам, будут внесены в течение пяти рабочих дней.
В настоящее время идет работа над открытием других реестров.
Ранее Телеграф писал, что Одной из возможных причин кибератаки на реестры Министерства юстиции Украины называют подкуп работников, которые имели доступ к реестру. Операция была спланирована и подготовлена.