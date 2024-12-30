В Одесі вночі чули вибухи, в області пошкоджено житлові будинки

Більшість цілей вдалося знищити силам ППО

У ніч проти понеділка, 30 грудня, російська армія завдала масованого удару дронами по Одеській області. Вибухи були чутні й мешканцям самої Одеси.

Інформацію про це підтвердив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За попередніми даними, жертв серед цивільного населення вдалося уникнути.

Відомо, що вночі російські ударні безпілотники атакували Одеську область. Більшість цілей вдалося знищити силам ППО.

При цьому внаслідок падіння уламків у Роздільнянському районі Одеської області було пошкоджено вікна, фасади та дахи п’яти житлових будинків.

На місцях працюють усі екстрені служби. "Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одеської області", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 13 грудня росіяни запустили Україною ракети, у тому числі і "Калібри", також вони атакували балістикою. Крім того, ворог підняв у небо МіГ-31, тривога поширилась по всій Україні.

Активно працювала ППО, у тому числі й у Київській області. Вибухи лунали на Харківщині, Полтавщині, Хмельниччині. Ворог атакував енергетичну інфраструктуру.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що 13 листопада, після 73 днів перерви, Росія знову атакувала Київ балістичними ракетами та використала для повітряного удару стратегічну авіацію. Ракетний удар не був масованим, але під прицілом Путіна опинився виключно Київ та столичний регіон. Більшість аналітиків та військових експертів попередили, що це могла бути "репетиція" перед дійсно масованим ракетним ударом, мовляв, ворог накопичив достатню кількість ракет за більш ніж два місяці "затишшя".