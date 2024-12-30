Новогоднее поздравление Зеленского: когда и где посмотреть президента 31 декабря

будет делать итоги уходящего года

В последние минуты 2023 года миллионы украинских семей, как и каждый год, соберутся у праздничных столов. В предновогодней тишине они вместе будут ждать традиционного обращения Владимира Зеленского — уже шестого за время его президентства.

Нынешнее поздравление главы государства будет иметь особое значение для каждого украинца. Ведь уходящий год стал еще одним испытанием для нашего народа — годом несокрушимости, боли и надежды. "Телеграф" расскажет, когда и где можно посмотреть поздравление президента.

Новогоднее обращение Зеленского стартует 31 декабря около 23:40. Продлится оно до 00:00 1 января 2025 года.

Где его можно посмотреть:

Телеканал UA: Общественное — 23:40;

Телеканал ICTV — 23:50;

Телеканал 1+1 — 23:40;

Телеканал 2+2 — 23:40;

5 Канал – не будет транслировать;

СТБ — 23:45;

ТЕТ — 23:45;

НТН — 23:45;

Эспрессо TV — 23:45;

Общественное Культура — 23:45.

Актуальную программу телепередач можно посмотреть на сайте по ссылке.

Приветствие президента также можно посмотреть на официальной странице Офиса Президента в Facebook. Поздравления будут транслироваться как онлайн, так и в эфире национального телемарафона.

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