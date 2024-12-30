Новогоднее поздравление Зеленского: когда и где посмотреть президента 31 декабря
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будет делать итоги уходящего года
В последние минуты 2023 года миллионы украинских семей, как и каждый год, соберутся у праздничных столов. В предновогодней тишине они вместе будут ждать традиционного обращения Владимира Зеленского — уже шестого за время его президентства.
Нынешнее поздравление главы государства будет иметь особое значение для каждого украинца. Ведь уходящий год стал еще одним испытанием для нашего народа — годом несокрушимости, боли и надежды. "Телеграф" расскажет, когда и где можно посмотреть поздравление президента.
Новогоднее обращение Зеленского стартует 31 декабря около 23:40. Продлится оно до 00:00 1 января 2025 года.
Где его можно посмотреть:
- Телеканал UA: Общественное — 23:40;
- Телеканал ICTV — 23:50;
- Телеканал 1+1 — 23:40;
- Телеканал 2+2 — 23:40;
- 5 Канал – не будет транслировать;
- СТБ — 23:45;
- ТЕТ — 23:45;
- НТН — 23:45;
- Эспрессо TV — 23:45;
- Общественное Культура — 23:45.
Актуальную программу телепередач можно посмотреть на сайте по ссылке.
Приветствие президента также можно посмотреть на официальной странице Офиса Президента в Facebook. Поздравления будут транслироваться как онлайн, так и в эфире национального телемарафона.
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