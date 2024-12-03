Має бойфренда і вчиться у київському виші: що відомо про доньку Володимира Зеленського

У президента України двоє дітей

Сім’я президента України Володимира Зеленського, попри складні умови, спричинені війною, принципово залишила своїх дітей в Україні. Глава держави наголошував, що якби його діти виїхали за кордон, це було б несправедливо.

Оскільки діти Володимира Зеленського — ціль ворога номер два (номер один — сам президент), вони ведуть непублічне життя і не з’являються у соцмережах. "Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає і що відомо про доньку Володимира Зеленського Олександру.

Первістка Олени та Володимира Зеленських звати Олександра. Вона народилася 15 липня 2004 року. Навчалася спадкоємиця президента у Новопечерській школі в Печерському районі Києва. Цей заклад вважається одним із найпрестижніших у столиці, і вартість навчання на рік тоді коштувала від 10 до 12 тисяч доларів.

У вартість входили планшет, підручник, форма дизайнерки Лілії Пустовіт, медичний огляд, харчування тощо. У мережі є багато фото Олександри Зеленської зі школи. Також дівчина активно вела свої соцмережі до початку повномасштабного вторгнення, де мала немало підписників.

Поява на телебаченні

У 2016 році донька Володимира Зеленського з’явилася на телеекранах. Дівчинка стала учасницею шоу "Розсміши коміка. Діти", у журі якого тоді був її батько. Тоді дівчинка перемогла і забрала 50 тисяч гривень завдяки своїм жартам.

Де зараз Олександра Зеленська

Ще у 2023 році Володимир Зеленський повідомив, що його двоє дітей залишаються в Україні, не зважаючи на війну і на те, що він міг вивезти їх за кордон. "Мої діти в Україні, сину 10 років, і він в Україні. Його могли відвезти за кордон, але ані я, ані моя дружина про це навіть не думали. Поки інші діти вмирають, чи повинні наші діти їздити за кордон і засмагати на пляжі? Це було б несправедливо", – розповів президент України.

Зараз Олександрі Зеленській 20 років. Вона навчається на юридичній спеціальності в одному із київських університетів. Із соцмереж дівчина повністю зникла з початком повномасштабного вторгнення.

Особисте життя доньки президента

Олена Зеленська у грудні 2023 року поділилася, що донька має бойфренда. Дружина Володимира Зеленського зізналася, що ця новина її шокувала, але вони разом із чоловіком мусили визнати, що їхня донька вже доросла, а "життя триває". Хто став коханим Олександри Зеленської і чи досі вони разом, станом на зараз не відомо.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає дружина ексголови Мінкульту Ткаченка. Ми також дізналися, скільки вони разом.