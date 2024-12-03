Три дружини і вісім дітей: що відомо про особисте життя головного пропагандиста Кремля Соловйова (фото)

Пропагандист був одружений тричі та виховав вісьмох дітей

Володимир Соловйов — один із наймерзенніших кремлівських пропагандистів, який все своє життя працює на російському телебаченні і став справжнім еталоном брехні, залякування та істерії. При цьому, як виявилося, він має бурхливе особисте життя — пропагандист тричі був одружений і має 8 дітей.

"Телеграф" розповість, що відомо про особисте життя головної "істерички" Кремля Володимира Соловйова.

Володимир Соловйов — три дружини та вісім дітей

Володимир Соловйов — корінний москвич, він народився 20 жовтня 1963, зараз йому 61 рік. Він є радіо- та телеведучим, один із головних пропагандистів Кремля. Має звання "Герой Донецької Народної Республіки", яке отримав у 2023 році. Соловйов — ведучий програм "Вечір з Володимиром Соловйовим" та "Москва. Кремль. Путін" на телеканалі "Росія-1". Останнім часом він робить ще й особистий ютуб-канал "Соловйов Live".

Відомо, що пропагандист тричі був одружений. Його перша дружина Ольга народила йому двох дітей — 1986 року доньку Поліну та 1988 року сина Олександра. Про Ольгу практично нічого невідомо, схоже, їхній шлюб тривав недовго.

Перша дружина Соловйова Ольга з дітьми

Другою дружиною Соловйова стала жінка на ім’я Юлія. Відомо, що вона у 1991 році народила йому дочку Катерину, коли Соловйов жив із нею у США.

Друга дружина Соловйова

Третя і поки що остання дружина пропагандиста Соловйова — Ельга Сепп. Відомо що вона дочка відомого російського гумориста Віктора Коклюшкіна, а її мати має естонське та німецьке коріння. Звідси й незвичайне ім’я та прізвище по матері. Також відомо, що Ельга майже на 10 років молодша за Соловйова, вони познайомилися коли вона була успішно моделлю, знімалася в кліпах і активно будувала кар’єру.

Соловйов та Ельга Сепп

Одружилися Соловйов та Сепп у 2001 році, коли дівчина вже народила первістка – сина Данила. І лише 2005 року пропагандист влаштував дружині красиве весілля.

Відомо, що Соловйов та Ельга Сепп одружені досі, у них народилося п’ятеро дітей. Однак останніми роками з’явилися чутки, що родина Соловйова стала "протокольною", вони з дружиною не розлучені офіційно, але дружина ніби пішла від нього… до іншої жінки.

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